Jul 3, 2025 3:47 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

عراقجي: تعاوننا مع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" سيكون عبر المجلس الأعلى للأمن القومي لأسباب واضحة تتعلق بالسلامة والأمن

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o