Jun 22, 2025 3:46 PMClock
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عراقجي: برنامجنا النووي ليس مستوردًا كي يتم القضاء عليه عبر القصف بل هو علم أنتجه علماؤنا


 

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