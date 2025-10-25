Oct 25, 2025 5:26 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

عراقجي: برنامجنا النووي سلمي بحت ومن حقنا تخصيب اليورانيوم ولا توجد أرضية للثقة بواشنطن

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o