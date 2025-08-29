Aug 29, 2025 5:56 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

عراقجي: القرار الأوروبي سيؤثر على الحوار مع الوكالة الدولية وسيجبرنا على اتخاذ الرد المناسب

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o