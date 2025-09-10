2:07 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

عراقجي: الاتفاق مع الوكالة الدولية الذرية مشروط بعدم تفعيل آلية الزناد

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o