Jun 27, 2025 6:44 PMClock
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عراقجي: إصرار غروسي على زيارة المواقع النووية الإيرانية المستهدفة بذريعة الضمانات أمرٌ لا معنى له وربما يكون "خبيث النية"

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