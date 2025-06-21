Jun 21, 2025 6:08 AMClock
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عراقجي: إذا كانت أميركا جادة في العودة إلى الدبلوماسية فكل ما يتطلبه الأمر هو مكالمة هاتفية من واشنطن إلى تل أبيب لإيقاف كل شيء

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