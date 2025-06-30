Jun 30, 2025 12:24 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

عدوان: وقّعنا على عريضة بأكثريّتنا كنوّاب والهيئة العامّة هي المخوّلة البتّ بعجلة هذا القانون ونطالبها بذلك

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o