اختتم نادي الطلائع - جدرا، مهرجانه الرياضي السنوي لعام ٢٠٢٥، بعشاء قروي اقيم على أرض ملعب كنيسة مار جرجس جدرا، برعاية بلدية جدرا، في حضور النائب جورج عدوان، نائب رئيس إتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي طلعت داغر، رئيس إتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي الأسبق محمد حبنجر، رؤساء بلديات الرميلة المحامي جورج الخوري، والبرجين محمد بوعرم، ومختار حارة بعاصير وليد القزي، مختار البرجين نمر بو عرم، مختار جدرا شارل القزي وأعضاء المجلس البلدي في جدرا ولجنة الوقف، وشخصيات وفعاليات وأهال.

القزي

أفتتح الحفل بالنشيد الوطني، ثم تحدث رئيس بلدية جدرا المونسنيور جوزف القزي فرحب بالمشاركين في العشاء القروي في ساحة كنيسة مار جرجس في جدرا، "ساحة الحوار والتلاقي، حيث يلتقي الاحبة، لنكسر الخبز مع يعضنا، ويصبح هناك ملح، والذي يطيب العلاقة الاخوية مع كل اهلنا في اقليم الخروب، الاقليم الذي هو النموذج الساطع للبنان الموحد بكل عائلاته الروحية ومكوناته السياسية والاجتماعية."

ولفت الى ان "المهرجان بدأ في 11 اب واليوم ننهيه بالعشاء القروي الذي يجمع كل اهلنا في جدرا وكل اصدقائنا ."

وتوجه الى اهالي جدرا المقيمين والمغتربين بالقول: "نحن متأصلون ومتجذرون ومتمسكون بأرضنا وبتراب ارض جدرا التي نشأنا وترعرعنا فيها، أرض الآباء والاجداد، ومهما قويت علينا التجارب والظروف الصعبة التي تمر بالوطن، سيبقى لدينا الايمان بالله وببعضنا البعض، وكلنا في وطن واحد عائلة واحدة لبنانية بجناحيه المسيحي والمسلم، ولا احد يستطيع العيش بمفرده، سنبقى متمسكين ببعض ليبقى لبنان. ولا يمكن لاحد مهما كبر وقوي ان يكون اكبر من لبنان واللبنانيين."

وشدد على ان "المحبة تجمع والكره يفرق. ونكون أقوياء عندما نتمسك بجيشنا اللبناني وبمؤسساتنا الدستورية، لانها الرافعة الحقيقية للبنان الواحد الموحد."

وعبر عن رفضه للاصوات التي تنادي بالكونتونات، وقال: "نحن ككنيسة سنبقى الى جانب المؤسسات الروحية الإسلامية والموحدين الدروز والمجلس الشيعي الاعلى لنقول "لبنان واحد لا كونتونات."

وختم: "منبر نادي الطلائع وساحة الكنيسة تجمع، لذا انا مسرور بالتنوع الموجود، والذي يقوي وحدتنا الوطنية والاخوية، ففي الوحدة قوة، لبنان كطائر الفينيق لا يستطيع ان يحلق الا بجناحبه، لبنان يبدأ من القلب والقلب هو اقليم الخروب هو الشوف، هو جبل لبنان. الفتنة مرفوضة جملة وتفصيلا، وسيبقى منبر نادي الطلائع جدرا صوت المحبة والوحدة والاخاء."

عدوان

وكانت كلمة للنائب عدوان أشار فيها الى "اننا في مرحلة مهمة جدا يستعيد فيها وطننا حريته وقراره ومؤسساته، وعلينا كلبنانيين ان تكون يدا واحدة وصوتا واحدا يقول بأن مصلحة لبنان فوق اي اعتبار، ولا مصلحة تسبق مصلحة لبنان، كما ان القرار الذي تتخذه الدولة هو القرار الوحيد الذي يسري على ال10452 كلم٣."

ولفت الى ان "جيشنا واحد هو الجيش اللبناني ولديه حصرية السلاح، ولا سلاح خارج اطار الجيش اللبناني"، مؤكدا ان "هذا اللقاء الذي يجمع الاصدقاء هو صورة مصغرة عن لبنان الذي يجمعنا، هذا البلد واجبنا ان نحافظ عليه ونحمبه".

بعدها أحيا الحفل النجم جاد مسلماني الذي قدم أغنيات متنوعة لاقت تفاعلا من الحضور.