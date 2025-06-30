Jun 30, 2025 11:00 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

عدوان: في حال لم يُدرج القانون المعجل المكرّر بشأن اقتراع المغتربين فسنسجّل اعتراضاً وأي يوم تأخير في إدخال الإصلاحات على القانون سيعرّض الانتخابات للخطر

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o