المركزية- كتب نائب رئيس حزب القوات اللبنانية رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان عبر اكس: إن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها استحقاق دستوري لا يحتمل المساومة، ووجود قانون انتخابي نافذ وقابل للتنفيذ هو الركيزة الأساسية لضمان هذا الاستحقاق. ولما تبين للحكومة بوضوح أن القانون الحالي يشوبه عدد من الثغرات التي تعيق تطبيقه السليم، فإن من مسؤولياتها الدستورية والقانونية أن تبادر إلى إعداد مشروع تعديل متكامل وإحالته إلى المجلس النيابي لإقراره.

إن التهرب من هذه المسؤولية يشكل خرقاً فاضحاً للدستور وتخلياً متعمداً عن الواجبات الوطنية، وما صدر عن الحكومة بالأمس ليس سوى تهرب من المسؤولية لمصالح سياسية ضيقة، ورمي للكرة في ملعب المجلس النيابي.

وأمام هذا الواقع، يصبح دور المجلس النيابي حاسماً وطارئاً، إذ تقع عليه مسؤولية إقرار التعديلات المطلوبة فوراً عبر اقتراح القانون الذي تقدمنا به، ووضعه على جدول أعمال أول جلسة للهيئة العامة للتصويت، صوناً للدستور وحفاظاً على الاستحقاق الانتخابي وحق اللبنانيين، داخل البلاد وخارجها، في التمثيل الصحيح.