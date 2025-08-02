أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان في تصريح لـmtv، أن اللجنة أعادت للقضاء استقلاليته من خلال تحريره من التدخل السياسي، لاسيما في ما يتعلق بتشكيل مجلس القضاء الأعلى، الذي بات يتمتع بـموازنة مستقلة، إضافة إلى إصلاحات طالت آليات التشكيلات القضائية وغيرها.

وشدد عدوان على أن قانون تنظيم القضاء العدلي عزّز حصانة القضاة ومنحهم الغطاء القانوني اللازم لممارسة دورهم باستقلال، معتبرًا أن لا حجة بعد اليوم أمام القضاة للتنصل من مسؤولياتهم، بعد أن أصبحوا محصّنين قانونًا من أي تدخل سياسي.

وإذ أشار إلى أهمية الإصلاحات القانونية، نبّه عدوان إلى أن ذاتيّة القاضي ونزاهته الفردية تبقى من العوامل الأساسية في تكريس العدالة، قائلاً: "القانون وفّر الحماية، لكن يبقى على كل قاضٍ أن يكون مسؤولًا ونزيهًا في ممارسة صلاحياته".