أشار نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان بعد انتهاء جلسة مجلس النواب المخصصة لمساءلة الحكومة حول سياساتها العامة الى أن "كتلة "الجمهورية القويّة" جدّدت الثقة بالحكومة على أساس جواب رئيس الحكومة وسلام قال إنّ حصر السلاح مبتوت والحكومة ستقدم عليه".

وقال "اللبنانيّون توّاقون لحلّ قضيّة السلاح ونحن حريصون على كلّ ما يتعلّق بالناس وحين نشعر أنّ مجلس الوزراء لا يقوم بدوره فلن نبقى فيه".

وشدّد على أنّ "رئيس الجمهوريّة يقوم بدوره كاملاً ونعطيه الثقة الكاملة".

وردًا على سؤال أكّد أنّ "السعوديّة دولة صديقة للبنان ولكنّنا لا نقبل أي تدخّل في الأمور التي تتعلّق بلبنان".