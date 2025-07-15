Jul 15, 2025 11:30 AMClock
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عدوان: المواقف لا تستعيد دولة ولا تبني اقتصادا اذا ما اقترنت برزنامة وجدول ستبقى حبرا على ورق

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