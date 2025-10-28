توجه نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان، بعد رفع الجلسة في ساحة النجة الى رئيس الحكومة نواف سلام قائلاً "قُم بما يجب في جلسة الغد الأربعاء لأنّ وضع المجلس النيابي واضح وعليك أن تكون إلى جانب الأكثرية لأنّ لولاها لما كنت رئيساً للحكومة”، مشيرًا إلى أن “أملنا كبير في موقف الحكومة غداً". وطالب “الوزراء بأن يقوموا بواجباتهم ولا ينسوا أننا أعطيناهم الثقة لكي يقوموا بواجباتهم ونحن لا نقاطع التشريع وسنحضر جلسة الموازنة”. وأوضح أن “لا خلاف إطلاقاً بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ولكن الخلاف هو بين نهجين”، مؤكدًا أن “القوات” ملتزمة بالنظام وضدّ تجاوز القوانين والدستور وليحكم المجلس النيابي في هيئته العامة". وقال عدوان "اننا لم نحضر اليوم من أجل أن نصحّح مسار العمل في المجلس النيابي وهذا يختلف عن مبدأ مقاطعة الجلسات". وأسف لأن “بعض النواب لا يريدون ممارسة جديدة وما زالوا يتصرّفون وفق الطريقة القديمة ومشكلتكم ستكون مع الناخبين وليست معنا لأنّكم تريدون الإبقاء على الماضي أمّا نحن فنريد المستقبل". وأشار إلى "أننا قرّرنا طي صفحة من الممارسة البرلمانية ونفتح صفحة جديدة فنحن لا ولن نقاطع التشريع بل نريد تصحيح مسار التعاطي بالقوانين والأنظمة".