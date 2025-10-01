المركزية- كتب نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان عبر حسابه على "أكس": "أثمن موقف رئيس الحكومة نواف سلام الذي أكد الالتزام الجازم بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، والتشديد على تمكين اقتراع غير المقيمين في دوائرهم عن النواب الـ128. ونجدد بدورنا مطالبة الحكومة بإعداد مشروع قانون معجل يضمن تحقيق ذلك".

