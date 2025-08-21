استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى محافظ بيروت القاضي مروان عبود الذي قال بعد اللقاء: "قمت بزيارة صاحب السماحة للتباحث معه ووضعه بصورة ما يجري والأوضاع في مدينة بيروت والاطمئنان الى صحته ، ولقد استمعت إلى آراء سماحته في كثير من الأمور وهذه من عادتي أن أزور هذه الدار في صورة دورية للتباحث مع صاحبها في شؤون وشجون مدينة بيروت لأن صاحب السماحة يعبر عن أهل المدينة وعن مطالبهم وعن مخاوفهم وعن هواجسهم وهمومهم وبالتالي تباحثنا معه لإيجاد الحلول لكافة المطالب، وبالتالي ليس غريباً أن أكون هنا وأنا حريص على هذه الدار وعلى صاحبها وعلى جميع أبناء بيروت لأي طائفة كانت وسوف نعمل يدا بيد لتحقيق خير هذه المدينة".

أضاف: "موضوع المولدات وهو موضوع كبير وشائك، وبالتالي هنالك تناقض بين حاجات الناس فهم بحاجة للكهرباء والناس مظلومة ومن حقها أن يكون لديها كهرباء وبين جشع أصحاب بعض أصحاب المولدات، وبالتالي على الدولة أن تمتلك الأداة اللازمة لإجبار أصحاب المولدات الرضوخ للقانون، وكنا سابقاً قد قطعنا شوط كبير في تنظيم هذا القطاع والحكومة أخذت قرار ودولة الرئيس كلف العمل مع لجنة وزارية تضم الوزراء المعنيين ، ولقد وضعوا خطة وسنعمل لمساعدتهم لتنفيذها ويبدو أن الضوء الأخضر قد أعطي لحل كافة المشاكل الكبرى والعالقة ومنها موضوع المولدات، ولقد تم إعطاء مهلة وفي نهاية المهلة سوف يطبق القانون بقوة وسوف نلجأ لجميع الوسائل القانونية بما فيها القضاء التي كنا قد أحلناهم سابقاً إليه وسوف نحيلهم مجددا ًونطبق عليهم الغرامات ومحاضر الضبط وغيره من الوسائل القانونية لإجبارهم التقيد بالتوجيهات ومنها تركيب العدادات ومراعاة التعرفة والتخفيف من الضوضاء والتلوث البيئي" .

واستقبل المفتي دريان وفدا من المرابطون برئاسة العميد مصطفى حمدان الذي قال بعد اللقاء:" تشرفنا بلقاء سماحته واكدنا أن دار الفتوى الكريمة والعزيزة والسيدة والحرة وعلى رأسها سماحة مفتي الجمهورية كانت وستبقى الملاذ الآمن لكل المواطنين بدون تفرقة ومن يقترب منها أو يأتي إليها يأتي إلى المواطنية اللبنانية الحقيقية والعروبة الضامنة الحقيقية أيضاً".

اضاف:"من هنا نؤكد أولا على الجميع في ظل هذه الغيمة السوداء الكبيرة فوق بلدنا وفي ساعة الحقيقة أن نتوقف عن بيع الأوهام ونعمل بالواقع الجدي وبالتالي علينا جميعا أن نحفظ مؤسسات الدولة وأن نلتزم بالدستور ونحمي جيشنا وندعمه الحامي والضامن لكل المواطنين على الأرض اللبنانية ومن الخطر الخارجي المتمثل بالعدو الإسرائيلي:.

وقال:" لا حروب داخلية في لبنان ولا فتن ومن يسعى لحرب أهلية في لبنان هو لا يخدم فقط سوى العدو الصهيوني.

وسنبقى مع هذه الدار مرابطين لبنانيين ونلتزم بعمقنا العربي ونؤكد أن مقام رئاسة الحكومة وكل المقامات الرئاسية ينبغي احترامها وتقديرها، ونحذر من الاستمرار في الحملة المشينة على دولة رئيس الحكومة الذي يمثلنا جميعاً".

واستقبل المفتي دريان رئيس المحكمة الجعفرية الشيخ محمد كنعان وبحث معه في الشؤون الإسلامية وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية.