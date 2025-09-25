المركزية - إستقبلت محافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي في مكتبها في سرايا طرابلس، النائب أديب عبد المسيح، وتم البحث في قضايا ملحة تهم أبناء قضاء الكورة والشمال، لا سيما الملفات الاجتماعية والبيئية، وأولها أزمة النفايات وضرورة إيجاد حلول مستدامة تقي المواطنين من أخطار الرواسب والروائح والسموم، وفي ملف شركة "الأترنيت" المقفلة منذ أواخر القرن الماضي في شكا ومواضيع بيئية اخرى.

ورأى النائب عبد المسيح خلال اللقاء، أن "من غير المقبول استمرار واقع شركة "الأترنيت" في شكا على حاله منذ عقود، حيث ما زالت كميات هائلة من ألواح الأترنيت المكدسة بشكل عشوائي في العراء وتحوي مادة الـ"Asbestos" المسرطنة والمعروفة بتسببها بأورام خبيثة خطيرة وأبرزها سرطان الرئة والمبيض والحنجرة، إضافة إلى ورم المتوسطة الخبيث النادر والقاتل".

واشار الى ان "شبح السرطان يخيم اليوم فوق شكا والمناطق المجاورة في الكورة، ما يستدعي تحركا عاجلا على المستويات كافة لإزالة هذا الخطر الداهم"، مثنيا على "عمل المحافظ الرافعي وما تبذله من جهود حثيثة في إدارة هذا الملف وسواه من الملفات الإنمائية والاجتماعية"، مؤكدا أن "التزامها وحرصها يشكلان نموذجا في الإدارة العامة ويعكسان صورة إيجابية عن دور الدولة في خدمة مواطنيها".

بدورها، اشارت الرافعي الى أنها تتابع هذا الملف وسائر الملفات الحيوية مع الوزارات والدوائر المختصة، وهي بصدد عقد سلسلة اجتماعات موسعة بالتعاون مع وزارة البيئة وبتوجيهات من وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، بهدف وضع خطة واضحة المعالم لمعالجة هذه الأزمة والملفات المزمنة، واعتبرت أن "المسؤولية الوطنية تستوجب تضافر الجهود الرسمية والنيابية والبلدية وصولا إلى حل جذري يحفظ صحة المواطنين وبيئتهم".