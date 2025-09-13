كتب النائب أديب عبد المسيح عبر منصة "اكس": "بدعوة من الطبيب اللبناني العالمي كمال زكا وعقيلته جوسلين، تشرفت بحضور لقاء مميّز جمع نخبة من الجالية اللبنانية في لوس أنجلوس المتألقة في مجال السينما والتمثيل، ومن بينهم المنتج العالمي ماريو قصار، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال والأطباء. كما سعدت بوجود القاضي اللبناني-الأميركي في المحكمة العليا، الصديق الزغرتاوي جايمس كعدو. عقول لبنانية لامعة تنتظر استكمال بناء الدولة لتساهم في نهضتها، وتبني وطنا للأجيال القادمة مليئا بالنجاحات والإنجازات كما فعلوا في الولايات المتحدة الأميركية".