كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "اكس": "قال الشيخ أحمد قبلان: "لا توجد قوّة على الأرض تستطيع نزع سلاح حزب الله".

ونقول لكم: لو لم يُعطَ لكم سلطان من فوق، لما كان لكم سلطان على هذه الأرض، وكما أُعطي يُؤخذ منكم.

يبقى صوت غبطة البطريرك الراعي صرخةً وطنيةً صادقة تعبّر عن وجع اللبنانيين وتطلّعهم إلى دولة قوية واحدة تحتكر السلاح وتبسط سيادتها على كامل أراضيها.

فالوطنيّة لا تُقاس بشعارات السلاح، بل بقدرة الدولة على حماية شعبها وصون كرامته.

وهذه الصورة من اللقاء الثقافي الوطني – الروحي الذي عُقد أمس في الديمان، هي عربون محبة وتقدير لكم يا صاحب السماحة".