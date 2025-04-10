Apr 10, 2025 3:42 PMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

عبد المسيح: لتنفيذ دورة مجلس الخدمة رقم 23

المركزية - كتب  النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه   على منصة "اكس": "سؤال إلى الحكومة:

"كيف ستضمنون العدالة، المساواة، الكفاءة، وضمان الحقوق في التعيينات وسد المراكز الشاغرة، إذا كان مجلس الخدمة المدنية، وهو الجهة المعنية الأولى بضمان هذه المبادئ، يعاقب دفعة كاملة من موظفي الفئة الثالثة ويحرمهم من حقوقهم القانونية، سواء لأسباب مزاجية، محسوبيات، أو حتى من دون أي مبرر واضح؟".

وطالب" رئيس الحكومة بالتدخل الفوري لفرض تنفيذ طلب وزير المالية بخصوص دورة مجلس الخدمة رقم 23، وذلك تحت طائلة المطالبة بإعادة هيكلة المجلس من الأعلى إلى الأسفل. والله إني قد بلغت".

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o