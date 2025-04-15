المركزية - غرد النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه الخاص على منصة " X": "لا يبنى حسن الجوار على أنقاض الكرامة، ولا تستعاد الثقة بتجاهل الحقيقة. فالكرامة والحقيقة تتجليان في تنفيذ النقاط التي طرحت خلال زيارة الرئيس نواف سلام إلى سوريا، وأبرزها: كشف مصير المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في السجون السورية، ومحاسبة المتورطين في تفجير مسجدي التقوى والسلام وتسليمهم إلى العدالة وضبط الحدود والمعابر غير الشرعية ووقف التهريب وترسيم الحدود البرية والبحرية بشكل نهائي ووضع خطة واضحة لعودة اللاجئين السوريين بكرامة وأمان ووقف أي تدخل سوري في الشؤون اللبنانية وإعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية غير المتكافئة".