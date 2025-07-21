المركزية - كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "X" : "في لحظة نابضة بالقيم والمعاني، شهدت بلدة بطرام في الكورة تدشين حديقة "أديب إلياس سالم"، بمبادرة سامية من البروفيسور فيليب أديب سالم تخليدًا لذكرى والده، الرجل الذي حمل اسمه الخير والعطاء.

شاركتُ بفخر في هذا الحدث المؤثّر، حيث لم تكن المناسبة مجرد افتتاح، بل كانت دعوة صادقة للانتماء، ولغرس روح العطاء والتواصل بين الأجيال. الحديقة التي وُلدت من وفاء ابنٍ لأبيه، أصبحت اليوم مساحةً تنبض بالحب، وتجمع أبناء البلدة على قيم الجمال والتآخي.

كل التقدير للبروفيسور سالم على هذه المبادرة الراقية، التي ستبقى شاهداً حيًّا على معنى الوفاء، وجسرًا ممتدًا بين الماضي والحاضر والمستقبل".