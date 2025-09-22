2:13 PMClock
أخبار محلية
عبد المسيح في نداء عاجل: أنقذوا العدالة ودعوا بيطار يحقق

المركزية - وجه النائب أديب عبد المسيح  نداء عاجلا الى المدعي العام التمييزي بعنوان "أنقذوا العدالة ودعوا بيطار يحقق"

وكتب عبر حسابه على منصة "اكس": "هل يُعقل في لبنان أن يُفرض منع سفر على قاضي التحقيق الذي يملك صلاحيات استثنائية ويقود التحقيق في أكبر جريمة وانفجار في المنطقة؟!

هذه مهزلة بكل ما للكلمة من معنى".

 ودعا المدعي العام التمييزي إلى "التدخّل فوراً لتصحيح هذا القرار الجائر، والسماح للقاضي طارق بيطار بالانتقال إلى بلغاريا لاستجواب صاحب سفينة الموت".

وختم: "المطلوب أن نرى الفاسدين الحقيقيين ممنوعين من السفر وخلف القضبان، لا أن يُستهدف القاضي النزيه الذي يلاحقهم".

