كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "اكس" : "ختامها مسك في نهاية جولتي في الولايات المتحدة الأميركية، وتحديداً في الولاية الأقرب إلى قلبي، "رود آيلاند"، التي تحتضن عائلتي الكبيرة وكثيراً من الأهل والأحبة. تشرفت بلقاء سعادة حاكم الولاية، السيد دانيال ماكي، في لقاء ودي عبّر خلاله عن احترامه ومحبة الولاية للجالية اللبنانية التي ساهمت بشكل كبير في تنمية وتقدم "رود آيلاند". وقد أهداني هدية تذكارية قيّمة من الصنع اليدوي المحلي.

كما تشرفت بلقاء دولة رئيس مجلس نواب الولاية، السيد جوزيف شيكارشي، الذي عبّر عن محبته للشعب اللبناني وتعاطفه مع قضيته، متمنياً أن يعود لبنان "باريس الشرق" كما وصفها. وقد قدّم لي تذكاراً من مجلس النواب، وبادلته بإهدائه زرّ العلم اللبناني الذي أصرّ على وضعه على صدره بفخر.

رافقني في هذه الجولة، بكل محبة، سعادة النائب في البرلمان السيد جوزيف سولومون (سليمان) والسيد طوني سيمون (سمعان) المتحدران من بلدة كفرصغاب الزغرتاوية".

شكراً لقادة "رود آيلاند" والولايات المتحدة الأميركية وللشعب الأميركي على احتضانهم لأبناء جاليتنا ومساهمتهم في نهوض هذه الولاية، على أمل أن يساهموا أيضاً في إعمار لبنان ورفع اسمه عالياً دائماً. إلى اللقاء أميركا".