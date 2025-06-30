كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "X":مداخلتي خلال جلسة مجلس النواب اليوم:

"دولة الرئيس،دم الشهيد الياس طوق لم يجفّ بعد، وأهله لا يزالون يتقبلون التعازي، فيما نحن أمام مسؤوليات وطنية تتعلق بحقوق وواجبات تجاه العسكريين الذين يسقطون شهداء دفاعًا عن الوطن.

على جدول أعمال هذه الجلسة بنود مهمّة تتعلّق بالتعويضات والتمويل للعسكريين، كما للأساتذة والقضاة، وغيرهم من أصحاب الحقوق. وخير الأمور أوسطها.

أنا من الموقعين على العريضة النيابية المطالِبة بتمكين المغتربين من التصويت للنواب الـ128، كما أنني من الداعمين لتعديل قانون الانتخاب، لكن بما أنكم دأبتم على عقد جلسات عامة نهار الخميس، أقترح أن تخصَّص جلسة يوم الخميس المقبل لبحث اقتراح قانون تعديل قانون الانتخاب الحالي.

أما اليوم، فلنُبقِ على الجلسة منعقدة ونُنجز البنود التي تمسّ حياة المواطنين بشكل مباشر، بدل أن نُفرِط الجلسة ونُضيّع الفرصة لمعالجة قضايا ملحّة."