غرد النائب أديب عبد المسيح، عبر حسابه على منصة "أكس": "تشرفت بزيارة معالي وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، حيث دار نقاش بنّاء حول واقع القطاع الزراعي في لبنان، والتحديات التي تواجه المزارعين في ظل الظروف الصعبة. وركزنا خلال اللقاء على أوضاع قضاء الكورة، الذي يتمتّع بإمكانات زراعية كبيرة لكنه يعاني من غياب الدعم والتخطيط المستدام.

لمست من معاليه كل اهتمام واستعداد للتعاون، وتم الاتفاق على متابعة التواصل لوضع آليات دعم حقيقية تنهض بالقطاع الزراعي في الكورة وتعيد له دوره في تحريك العجلة الاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة".