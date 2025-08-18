كتب النائب أديب عبد المسيح، عبر حسابه على منصة "أكس": "لبّى النائب أديب عبد المسيح دعوة رئيس رابطة مخاتير الكورة السيد شادي المسيح وأعضاء الرابطة إلى مقرّهم في أميون، حيث عبّروا عن شكرهم لجمعية (كلّنا أهل) برئاسته، تقديراً للهبة التي قدّمتها وتشمل مكتباً للرئيس، طاولة اجتماعات، كراسٍ، ومكيّف هواء".

وأكّد عبد المسيح أنّ "ما دفعه إلى هذه المبادرة هو متابعته للنشاط القائم في المجال الاختياري وتقديره للجهود التي يبذلها المخاتير"، لافتاً إلى أنّ "المخترة تسير في الاتجاه الصحيح، والعبرة تبقى في التنفيذ".

كما وأعرب عن أمله في "أن تصل خدمة المختار في المستقبل إلى مرحلة المكننة واعتماد الأساليب الحديثة لتسهيل وصول المواطنين إليها"، مشدداً على أنّ "المخترة ليست مجرد ختم، بل دور اجتماعي ووطني وسيادي كبير".

وفي الختام، جدّد عبد المسيح "استعداده لتلبية أي مساعدة تحتاجها الرابطة من خلال جمعية (كلّنا أهل)"، مؤكداً أنّ "الجمعية منفتحة على المساهمة في أي مشروع يهدف إلى ازدهار الكورة وتنمية المجتمع الكوراني".