Jul 16, 2025 11:10 AMClock
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عبد المسيح : المجلس النيابي لديه سلطة رقابية وفي حال لم نلمس أي تقدم عند هذه الحكومة سوف نطرح الثقة، علينا أن نعطي فرصة للحكومة واعتبار ما يجري اليوم بمثابة الضوء الأصفر الذي يسبق الضوء الأحمر

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