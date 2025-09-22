غرّد النائب أديب عبد المسيح عبر منصة "اكس": "حبيبي إبن الشهيد الحي، العسكري المتقاعد إنت مش محلك الشارع، أنا فاتح مكتبي إلك بمجلس النواب لأنك انت و أبوك بتستاهلوا تقعدوا فيه، قبلي. انت مش مطرحك تشتغل. انت و اخواتك بدكم تتعلموا وتدفعوا القسط و انا بتكفل فيكم. هل هودي الحل. أكيد لا، هيدي وقفتي حدكم بس لأني استحيت حتى من حالي مع إني عشت طفولتي أضرب منكم و أنا من خارج منظومة العفن وجاي حتى ساعد ناس متلكم، لكن بمنطق ومفهوم دولة. هيدا الفيديو برسم مجلس الوزراء، نصيحة لا تمروا عليه مرور الكرام لأنه نحنا مش حا نقبل نشوف بقا ولادنا عم يتبهدلوا لأنه الدولة مبهدلة ولادها العسكريين وغير العسكريين. الموضوع بدو حلّ فوري وسريع وما بقا فينا ننطر، كلنا منساعد وكلنا ما رح نتركهم، لكن هيدي مسؤولية الدولة. تحملوها".

