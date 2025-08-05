المركزية - كتب النائب أديب عبد المسيح على منصة "إكس": "شاركتُ في الحفل الوطني الذي أقيم في بلدة ضهور الهوا بمناسبة عيد الجيش اللبناني، بتنظيم من لجنة فعاليات ضهور الهوا، وبرعاية وحضور رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور، وسط حضور رسمي وأمني وشعبي لافت. تميز الحفل بأجوائه الوطنية المعبّرة التي جسدت محبة أبناء المنطقة للمؤسسة العسكرية وتقديرهم لتضحياتها في سبيل أمن الوطن واستقراره. وقد شكلت المناسبة فرصة لتجديد العهد مع الجيش، رمز الوحدة الوطنية وضمانة السلم الأهلي. إنها لحظة فخر واعتزاز أن نكون جزءًا من هذا التكريم للجيش اللبناني في عيده، تقديرًا لمسيرته المجيدة في حماية لبنان وأبنائه".