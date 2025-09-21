كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "أكس": "‏سوزان الحاج... احترام للعدالة ورفض لحملات التشويه. بتحبوها أو لا، بتوافقوا معها أو لا، هيدا رأي شخصي وما خصّي فيه. لكن قانوناً: في قرار قضائي برّأها. ومسلكياً: في مدير عام ومجلس قيادة أخدوا قرار بتعيينها في منصبها. نحن عنا ثقة بالقضاء وبقوى الأمن، وبالتالي لازم نحترم قراراتهم. أما التشهير بالكولونيل سوزان الحاج فغير مقبول وسنواجهه: أولاً احتراماً لبدلتها العسكرية، ثانياً احتراماً لعائلتها وأولادها وأهلها، ثالثاً لأن المرأة، مثل وسام عيد، كانت مستعدة تضحي بحالها كرمال القضايا الوطنية لنعيش نحنا بكرامة. وأخيراً، هي بنت الكورة وبنت عائلة كريمة وعصامية طلعت من ولا شي، وأنا شاهد على تحصيلها العلمي المشرف. سندافع عن ولاد منطقتنا بالحق وبالقانون. عيب نحكي بحق الضباط، وعيب نشهّر بالناس. خلصنا".