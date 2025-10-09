المركزية - لفت النائب أديب عبد المسيح عبر منصة اكس، الى ان "بعد ان اصبح واضحا ان هنالك بعض السماسرة يستغلون المزارعين والعمال ويفرضون عليهم مبالغ عن كل عامل وعن كل يوم عمل، عقد تجمع الهيئات الممثلة لقطاع الزيتون في لبنان الشمالي اجتماعا لتحديد اجار عمال قطاف الزيتون لهذا لموسم 2025 - 2026 بحضور عدد من رؤساء الجمعيات التعاونية ورؤساء البلديات وكبار مزارعي الزيتون واصحاب المعاصر.

وتقرر ان يكون أجر عمال قطاف الزيتون كما يلي:

- اجر عامل القطاف (10 دولار ) في اليوم.

- اجر عاملة القطاف واللم (8 دولار) في اليوم.

- ⁠هذه التسعيرة تشمل العمال المقيمين عند اصحاب العمل.

- دوام العمل سبعة ساعات عمل فعلي تحسب من وقت البدء بالعمل في البستان .

- ⁠يمنع التعفير ويمنع دخول اي كان الى بساتين الزيتون او الاقتراب منها الا بحضور اصحابها.

- ندعو البلديات الى تعميم هذه التسعيرة منعا لاستغلال سماسرة العمال للمزارع والعامل، كما ندعوهم الى تكليف الشرطة البلدية الى جانب النواطير العامين بحماية موسم الزيتون ومنع السرقات والتعديات.

- ⁠ندعو المزارعين الى الالتزام بهذه التسعيرة حفاظا على قطاع الزيتون الوطني وعلى الامن الغذائي للشعب اللبناني. ونحذر سماسرة العمال الذين باتوا معروفين من استمرار مؤامراتهم على مزارع الزيتون وعلى عمال القطاف وعلى قطاع الزيتون الوطني. وقد اعلن المجتمعون ان مناطق زغرتا والضنية وابي سمرا تلتزم التزاما تاما بالتسعيرة بينما لا يتم الالتزام بها في منطقة الكورة ما يؤكد وجود جهات مستفيدة مشبوهة.

من جهة اخرى طالب المجتمعون بحماية موسم الزيتون الحالي وبساتين الزيتون من السرقة والرعي التي تتعرض لها وتكليف الجيش بحماية موسم وبساتين الزيتون نظرا للخلل الامني الذي تسببه عصابات الرعي وسرقة الزيتون. وقد دعا تجمع المزارعين الى عدم الاستعجال في قطاف زيتونهم ريثما ينضج وحتى ينزل عمال القطاف الذين لا زالوا يعملون في قطاف التفاح".

