المركزية - أوضح عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله التصريح المنسوب اليه على صفحة موقع "ليبانون ديبايت"، واعتبر في بيان "أنه لا يعكس حقيقة الموقف الذي تباحثنا به، وقد اخذ الى مكان آخر كليا بعكس موقفنا الجامع حول تصويت أهلنا المنتشرين في لبنان وفي قراهم ومدنهم، وبأننا لا نعطل عمل المؤسسات الدستورية ومجلس النواب، وهذا الموقف عبرنا عنه ككتلة في وقت الجلسات وللاعلام، وموقف الزميل فيصل الصايغ هو منسجم مع موقف الكتلة ورئيسها في هذه المسألة، دون أن يستثمر هذا في هذه الخانة او تلك، لأن حرصنا على مشاركة أهلنا في انتخاب ال ١٢٨ نائبا، لا يؤثر على ثبات موقفنا المستمر بعدم تعطيل المؤسسات الدستورية".