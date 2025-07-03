المركزية - عقد لقاء في مكتب الأمين العام لمجلس الانماء والأعمار محمد قباني، ضمّ عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، رئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي ماجد ترو، رئيس بلدية شحيم طارق شعبان ورئيس بلدية الجية وسام قزي، في حضور مفوض الحكومة في المجلس زياد نصر ومستشار المجلس حسان الدغيلي.

وبحث المجتمعون في استكمال مجمع الأبنية الحكومية في شحيم بعد تخصيص مبلغ له من وزارة الأشغال، وأهمية الإسراع في التلزيم الجديد لإنجاز المبنى، لما لذلك من أهمية في حل مشكلة ايجارات ومراكز هذه المؤسسات، وتسهيلا للمواطنين في اقليم الخروب في إنجاز معاملاتهم، حيث أعطى قباني تعليماته بإجراء المرتضى.

وجرى التطرق لمسالة آبار بسري لتأمين مياه الشفة لقرى الاقليم والتباطؤ والتأخير في عمل المتعهد، ناهيك عن الكلفة العالية، ووعد الأمين العام بمتابعة الملف.

كما عرض ترو موضوع تجمع مدارس برجا المقر سابقا، واتفق على البحث في تأمين تمويل للمشروع الحيوي للبلد، فيما كان لقزي مطلب مرتبط ببلدة الجية.