Jul 1, 2025 2:17 PMClock
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عبد العاطي: بحثنا الملف النووي الإيراني واتفقنا على ضرورة تطبيق معاهدة حظر الانتشار النووي

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