Aug 4, 2025 12:08 PMClock
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عبد الساتر الى المسؤولين عما جرى في 4 آب وعن هدر الدماء نقول: دماء الابرياء تصرخ نحو الله طالبة العدل لها وهو يسمعها ولا تظنوا أنه سيغفل عنكم لو اختبأتوا في اعماق الأرض أو احتميتم بزعيم فاسد

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