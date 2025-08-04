Aug 4, 2025 12:09 PMClock
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عبد الساتر: الشعب لا يريد أن يستخدم القرار الظني لاخفاء الحقيقة أو تحقيق انتصار فئة بل من أجل العدالة واحقاق الحق ومعرفة الحقيقة نريد أن نعرف من تسبب بما جرى

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