تحوَّل الاستحقاق الانتخابي المُقبل إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين مُختلف القوى السياسيّة، فالانقسام الحاصل اليوم ليس فقط حول اقتراع المُغتربين بل يتّصل بصورةٍ مباشرةٍ بوجه لبنان المقبل وهويّته السياسيّة. وفي بلدٍ اعتاد العيش على حافة الأزمات، يُعوَّل اليوم أكثر من أيّ وقتٍ مضى على الإيجابيّة التي رافقت بداية العهد الجديد، وعلى إرادة اللبنانيّين بالتغيير الحقيقي لنقل لبنان من مرحلة الحروب والأزمات الى حقبة مشرقة تمرّ أولاً عبر صناديق الاقتراع.

وفي ظلّ المراوحة السياسيّة راهناً، وشبه "الصمت الانتخابي" مع إصرار رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي على موقفه من جهة، وتمسّك الأكثريّة النيابية بالتزامها تجاه المغتربين من جهة أخرى، كشف عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله لموقع mtv أنه "يُعمل على تسوية معيّنة في مجلس النوّاب في ما خصّ قانون الانتخابات"، قائلاً "من موقعنا الوسطي، نحاول أن نساعد على خلق تسويات، فنحن مع إجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها، ولا يجوز التأجيل في هكذا لحظة سياسية".

وإذ اعتبر عبدالله أنّ "الكباش الحاصل اليوم حول قانون الانتخابات هو سياسيّ بامتياز"، أمل أن "يدخل الحوار الى المجلس النيابي الذي ينقسم الى فريقين"، مُضيفاً في سياق حديثه عن الرغبة السياسيّة في إجراء الانتخابات في موعدها: نأمل أن تعكس تصاريح السياسيّين والنواب نيّاتهم الحقيقيّة تجاه الاستحقاق المنتظر.

المصدر: موقع mtv

