المركزية - التقى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، خلال زيارته ألمانيا، أعضاء مكتب برلين في الحزب التقدمي الأشتراكي، ونقل لهم تحيات رئيس الحزب تيمور جنبلاط، وناقش معهم الاوضاع السياسية والتنظيمية والتحضير للاستحقاق الانتخابي المقبل.

من جهة أخرى، كتب عبدالله على منصة "اكس":"ننوه بقرار وزير الداخلية بانصاف موظفي وعمال البلديات واتحادات البلديات، ولو جزئيا عبر اقرار حقهم في تعويض المثابرة.

وعدنا لهم ان نعيد خضوعهم واستفادتهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعدما حرموا منه لعقود بسبب التمييز!".