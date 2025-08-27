المركزية - زار عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله، وزير الصحة ركان نصر الدين في مكتبه في الوزارة، وتم خلال اللقاء التداول في الاوضاع الاستشفائية للمواطنين، ومدى التزام المستشفيات لاستخدام السقوف المالية المعطاة لهم، وما يترتب عن ذلك من اعادة نظر في التوزيع، مع تأكيد الدور المحوري للمستشفيات الحكومية والجهود التي يبذلها الوزير لدعمها بالتجهيزات والامكانات".

وأشار الى أن الوزير ناصر الدين، اطلعه على مضمون لقائه مع دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري حول قانون التغطية الصحية الشاملة، وأهمية المضي قدماً بمناقشته واقراره، كحل منطقي ومستدام للاستجابة إلى حاجات الناس الصحية".

من جهة أخرى، شكر النائب عبد الله للوزير ناصر الدين "دعمه المستمر لمستشفى سبلين الحكومي"، وقال: "وجدت لديه تقديرًا كبيرًا لعمل المؤسسة بكل اجهزتها والعاملين فيها".

من جهة أخرى، أجرى عبدالله اتصالا هاتفيا، بالمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، مهنئا بعيد مؤسسة الأمن العام، منوها بدورها الوطني، والجهود التي تبذل في معالجة موضوع النازحين في لبنان".