المركزية - زار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، يرافقه رئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي ماجد ترو ورئيس بلدية شحيم طارق شعبان، وزير الأشغال العامة فايز رسامني، حيث تم البت بجميع الملفات المرتبطة بصيانة طرقات اقليم الخروب ضمن موازنة 2025 والمؤجل من موازنة 2024، وقد شكر الوفد الوزير رسامني على جهوده ومساعيه.

كما أثير ملف مبلغ 4 ملايين دولار، المحولة من موازنة الوزارة الى مجلس الإنماء والإعمار والمخصصة لإستكمال مجمع الأبنية الحكومية في شحيم، والتي كانت ثمرة جهود رئيس الحزب التقدمي الأشتراكي النائب تيمور جنبلاط والوزير رسامني ووزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار،

وتم الإتفاق على متابعة الموضوع مع وزير المالية ياسين جابر، منعا للتأخير وتوضيحا لأي التباس قد يعرقل المشروع، والذي ينتظره أبناء اقليم الخروب من سنوات.