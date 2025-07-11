المركزية - أوضح عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله أن "لا خيار أمام لبنان الا أن يشق طريقه في اتجاه الاستقرار الداخلي وحماية المصلحة الداخلية اللبنانية والوحدة الوطنية والحفاظ على هويته، ليكون لبنان ضمن الخريطة الجديدة في المنطقة أو سنعود الى مسلسل الحروب والدمار".

وأشار في حديث الى "صوت كل لبنان"، الى أن "لبنان لا يزال على لائحة الاهتمام الدولي، ولكن الغرب ينتظر انجازات أكثر"، لافتا الى أن "المطلوب الضغط على العدو الاسرائيلي ليلتزم وقف اطلاق النار والاغتيالات والانسحاب من الأراضي اللبنانية، وعلى الدولة اللبنانية في الوقت نفسه الاسراع في بسط سيادتها على كامل أراضيها".

وعن طرح رفع الحصانة عن الوزير السابق جورج بوشكيان، لفت الى أن "موقف الحزب التقدمي الاشتراكي واضح بهذا الخصوص وهو رفع الحصانة عن أي وزير أو نائب أو مسؤول في أي موقع كان، وتسهيل هذا الموضوع ليأخذ المسار الطبيعي مجراه".