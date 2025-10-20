المركزية - شدد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله على أن "المطلوب اليوم، الخروج من خطابات التهديد والتخوين في وقت أحوج ما تكون فيه البلاد إلى تضافر الجهود وتحصين الوحدة الداخلية والتقاط اللحظة السياسية وسط المتغيرات بعد اتفاق غزة".

وقال في حديث لـ"صوت كل لبنان": "هناك إدارة سياسية للبلد برئاسة رئيس الجمهورية ومعه حكومة ممثّلة من كل الأطراف بما فيها حزب الله، قادرة على اتخاذ القرار المناسب في مسألة التفاوض مع إسرائيل، والاتجاه يسير نحو تفاوض غير مباشر تحت سقف اتفاقية الهدنة وهو ما يدعمه اللقاء الديمقراطي". ولفت في الوقت نفسه، الى أن "الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام لن يفرّطا بأي فريق لبناني".

ورأى أن "الانتخابات النيابية قائمة في موعدها في ايار المقبل، والتباينات حاصلة حول اقتراع المغتربين والأقرب الى التسوية برأيه أن يأتي المغتربون للاقتراع في لبنان".