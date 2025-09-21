كتب النائب بلال عبد الله على منصة "اكس": "زيارة ناجحة لمعالي وزير الصحة العامة الدكتور ركان نصر الدين الى مستشفى سبلين الحكومي، حيث زار اقسامها وتحدث الى المرضى، واستمع الى مطالب الأطباء والادلرة والعاملين،كما التقى في نهاية جولته مع رؤساء بلديات المنطقة واحزابها ومؤسسات الرعاية الصحية في مبنى بلدية سبلين، حيث رحب رئيس البلدية الدكتور محمد شعبان بالحضور، وكانت كلمة لمعالي الوزير طرح من خلالها رؤيته للواقع الصحي في لبنان واصراره على دعم المستشفيات الحكومية وقانون التغطية الصحية الشاملة، وابلغ عن دفعة تجهيزات لمستشفى سبلين الحكومي تتألف من :

آلة تصوير طبقي

آلة تصوير مغناطيسي

تجهيزات قسطلة القلب

جهاز أشعة رقمي

جهاز لشعة رقمي لفحص الثدي

جهاز تصوير صوتي رقمي

جهاز جراحة منظار

أجهزة انعاش القلب

تجهيزات مختبر

غرفة عمليات

وغيرها من المستلزمات والتجهيزات، ومساهمة بقيمة مئة الف دولار للمساعدة في تجهيز ٢٥ سرير جديد للمرضى لتلبية الحاجة المتزايدة على الأسرة لاهلنا".