المركزية - رأى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله أن "السلاح فَقَدَ وظيفته السياسية في ظلّ موازين القوى والتحوّلات الإقليمية والدولية، ومن المهم اليوم تثبيت موقع الدولة القوي للتفاوض، ما يتطلّب من لبنان ومن الحكومة اللبنانية والقوى السياسية كافة، أن تعي مصلحة البلد وألّا تذهب نحو خيارات مكلفة للبنان وللشعب اللبناني".

وشدد في حديث الى "صوت كل لبنان"، على "أهمية أن تكون جلسة مجلس الوزراء اليوم وطنية اللون، وأن نلبي المصلحة الوطنية العليا التي تتطلب أن تبسط الدولة سيطرتها على كامل أراضيها، ليس فقط التزامًا بالمطالب الدولية، بل تطبيقًا للدستور واتفاق الطائف وضرورة أن تستعيد الدولة هيبتها وهناك حرص من الجميع على الحفاظ على الوحدة الوطنية".

ولفت إلى أن "هناك خطاب قسم وبيانًا وزاريًا وقرارًا بالتزام تطبيق القرار 1701 ولكن إسرائيل لم تلتزم ولن تلتزم".