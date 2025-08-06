أكّد النائب بلال عبدالله، أنّ “تسليم سلاح “حزب الله” يمهّد لتسليم سلاح الفصائل الفلسطينية في لبنان”، مشيرا إلى أن “الجيش اللبنانيّ لديه خطة متكاملة لهذا الملف”.

وقال عبدالله في حديث للـLBCI: “هناك مسلمات أساسية يجب الالتزام بها منها احترام الآخر وتفهم هواجسه، فلو كلن السلاح حاميًا للبنان لكان النقاش أخذ شكلًا تفاوضيًا”.

وأضاف: “نحتكم إلى ما يمثّله رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان مؤتمنًا عندما قُرر تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وصحيح أنّ المفاوضات لم تأت بأي تعهّد أميركيّ”.

وشدّد على أنّ “حماية لبنان والمصلحة الوطنية مَهمة وطنية كبرى، والأوان آن لأن تعيد الدولة هيبتها”.