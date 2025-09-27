أسف النائب بلال عبدالله "لعدم ادراج قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة التشريعية غدا"، ورأى أن "المسألة العالقة هي انتخاب المغتربين والمطلوب اليوم هو الخروج من منطق التحدي والتروي في مقاربة هذه المسألة".

ووصف عبر "صوت كل لبنان"، قانون انتخاب المنتشرين الحالي "بالمتخلّف والمذهبي"، مؤكدا موقف الحزب الاشتراكي الداعي الى اقتراع المغتربين للنواب المئة والثمانية والعشرين. ولفت إلى أنّ "المهم اليوم هو عدم الذهاب الى التأجيل، واذا لم نعدّل المادة ولم تصدر المراسيم لتطبيق القانون الحالي فسنكون حكما أمام احتمال التأجيل".