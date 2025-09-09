المركزية - علّق عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله على "الاستهداف الاسرائيلي صباح اليوم، مؤكدًا، في حديث إلى "صوت كلّ لبنان"، أنه تواصل مع الأجهزة الأمنية وأنّ المنطقة هي منطقة سكنية مكتظة بجوار مدينة برجا بالقرب من الجية، لافتًا إلى أنّ "هذا الاستهداف يشير إلى أن إسرائيل لا تستثني أي منطقة في لبنان وتستهدف اللبنانيين وهي لا تلتزم بوقف إطلاق النار".

وعن جلسة الحكومة في الخامس من أيلول الجاري، شدد عبدالله على "أن لا تراجع عن قرار الحكومة بحصرية السلاح والموضوع التقني الزمني بعهدة الجيش اللبناني الذي يحظى بثقة كل اللبنانيين"، موضحًا أنّ "الخطة وضعها الجيش وتتطلب دعمًا لوجستيًا وآليات وتقنيات وهذه الأمور تعود إلى المؤسسة العسكرية، فيما الغطاء السياسي مؤمّن. أمّا بالنسبة إلى الورقة الأميركية - اللبنانية فلم يصل أي جواب إسرائيلي حتى الآن".

ولفت عبدالله إلى أنّ "هناك نوعًا من التفلّت الإسرائيلي في المنطقة وهو يحتاج إلى ضوابط دولية إذا كانت هناك مساعٍ جدية لاستقرار المنطقة". وقال: "كفانا حروب الآخرين على أرضنا وانقسامات داخلية، نريد استقرارًا وتعافيًا اقتصاديًا والدولة تقوم بدورها، ولكن على المجتمع الدولي والعربي أن يساعد لبنان على لجم إسرائيل ومنع الاستمرار بانتهاكاتها".