كتب اللواء عباس ابراهيم عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي محييا الاسير المحرر جورج عبد الله: "جورج عبدالله: أهلاً بك في بلد الحرية. حريةٌ ما كانت لتستمر لولا التضحيات.

أهلاً بك رافعًا "اللا" في وجه الجبروت، بين الحرية مع قدسيتها، و"اللا" رافعةِ الهامات برفضها، اخترت "اللا" فكنت عصيًّا.

بسنيك الأربعين كنتَ الجهاد، وبالأربعين التي تلت كنتَ الرفض.

ها نحن نراك ضوءًا بـ"لائك" هذه في زمن النِّعَم والامتثال. نراك العين التي قاومت المخرز فانتصرت. وكأني بك تقول: هو الحق، هي الأرض، هي الهوية والانتماء، هو ما ترخص لأجله كل التضحيات. فكنتَ أنت، بقيدك المكسور، ثباتَ عزٍّ وفخر حرية".